Policía de Florida acusado de plantar drogas en vehículos

Un exjefe de policía en Florida fue arrestado el miércoles acusado de detener rutinariamente a conductores por infracciones menores de tránsito, plantar drogas en sus vehículos y luego arrestarlos bajo cargos falsos de posesión de drogas.

El antiguo subjefe de policía del condado Jackson, Zachary Wester, fue arrestado en Crawford, Florida, tras una investigación de casi un año, según un comunicado del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida.

Los fiscales tuvieron que desestimar casi 120 cargos. El condado Jackson está a medio camino entre Pensacola y Tallahassee.

“No hay duda de que los crímenes de Wester fueron deliberados y que sus acciones enviaron a personas inocentes a la cárcel”, dijo en el comunicado Chris Williams, asistente a cargo del departamento en Pensacola.

Wester debe responder a cargos criminales por asociación delictiva, mala praxis de un oficial, posesión de una sustancia controlada y encarcelamiento falso. También debe responder a los cargos menores de perjurio, posesión de una sustancia controlada y posesión de artículos para el consumo de drogas.

Los registros oficiales no indicaban que Wester tuviera un abogado. Fue registrado en la cárcel del condado Wakulla y está detenido sin posibilidad de fianza.

El Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida inició una investigación el pasado agosto por petición del departamento policial.

“Quisiera agradecer a los ciudadanos del condado Jackson por su paciencia durante la investigación y a mi personal por seguir sirviendo a nuestros ciudadanos durante esta época complicada”, dijo en un comunicado el jefe de policía del condado Jackson, Lou Roberts.

