Policía de Galveston se disculpa tras amarrar a preso esposado

El jefe policial de Galveston se disculpó luego que dos de sus agentes a caballo condujeron con soga por las calles de la ciudad a un preso esposado.

Las fotos del incidente ocurrido el sábado se viralizaron en las redes sociales. Los policías ataron la soga a las esposas que portaba Donald Neely, un hombre de 43 años arrestado por violación de propiedad privada.

En un comunicado emitido el lunes, el jefe policial Vernon Hale declara que “esta es una técnica para la cual la policía está adiestrada y es óptima en algunos casos” como para controlar multitudes.

Sin embargo, agregó que los policías “en este caso exhibieron un juicio equivocado y podrían haber esperado a que llegue un modo de transporte al lugar del arresto”.

Enfatizó que el departamento “inmediatamente ha cambiado la norma” para que ese tipo de incidentes no vuelva a suceder.

Neely quedó libre tras el pago de fianza. Su teléfono no está registrado y no fue posible pedirle comentario.

We have verified with law enforcement officials in Galveston, that the photograph taken in Galveston is real. It is hard to understand why these officers felt this young man required a leash, as he was handcuffed and walking between two mounted officers. pic.twitter.com/bEFZnn4qmH