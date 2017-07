Policía británica pide ayuda para identificar dedo

La policía británica ha pedido ayuda para identificar un dedo humano hallado en Londres hace casi siete años.

La Policía Metropolitana dijo que el dedo masculino fue hallado por un perro en la zona de Bloomsbury en diciembre de 2010. No había otros restos humanos en las cercanías.

El hallazgo se produjo cerca del lugar donde un atacante suicida destruyó un autobús el 7 de julio de 2005, y la policía investigó si el dedo estaba vinculado con el hecho, pero no halló un cuerpo correspondiente.

El DNA del dedo tampoco corresponde a alguna investigación criminal o desaparición de persona.

El agente Tom Boon dijo que la policía “ha agotado todas las posibilidades de investigación”, y pidió que cualquiera que pudiese echar luz sobre el misterio se presente.

