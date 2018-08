Policía española identifica a pedófilo por tatuaje mostrado en sus videos

Un pedófilo que se filmó abusando de niñas pequeñas fue arrestado en España, identificado por tatuajes en un brazo y sus manos "muy singulares", visibles en los videos que difundió en internet, anunciaron este martes la policía española e Interpol.

Este hombre de 46 años, de nacionalidad rumana, es sospechoso de haber abusado de cinco niñas también rumanas, de entre 5 y 7 años. Él mismo divulgó en línea los videos hechos con su teléfono móvil, precisó la policía en un comunicado.

"El detenido es un peligroso depredador sexual obsesionado con menores en edades previas a la pubertad", indicó el texto.

Su arresto fue producto de un complejo trabajo de investigación, que comenzó en Australia, donde la policía compartió los videos con Interpol.

Fue traicionado particularmente por sus "manos muy singulares", que llevaron a la policía a sospechar que se trataba de un mecánico, acotando la búsqueda a talleres mecánicos en una localidad cercana a Madrid, señaló el comunicado.

Después de seguirlo y detenerlo, "los policías comprobaron que en uno de sus brazos tenía un tatuaje que también había quedado grabado en los videos, por lo que fue inmediatamente detenido como presunto responsable de delitos de abuso sexual, producción y distribución de pornografía infantil", agregó.

