Policía mata a hombre que se pasó un alto en Nashville

Un policía de Tennessee mató a disparos a un conductor armado después de una persecución que comenzó cuando se pasó la luz roja de un semáforo en Nashville, informaron las autoridades el sábado.

La policía dijo que el agente Josh Lippert iba uniformado mientras conducía un automóvil oficial sin marcas, cuando vio a Jocques Scott Clemmons, ignorar la señal de alto.

Lippert, quien es blanco, persiguió a Clemmons luego de que éste corrió a través del estacionamiento de una urbanización pública.

El agente tuvo una confrontación física con Clemmons, de 31 años. El sospechoso, quien era negro, se negó a soltar una pistola. Según el comunicado de la policía, Lippert creyó que estaba en peligro inminente y disparó tres veces contra Clemmons por la espalda.

Clemmons murió en el Centro Médico de la Universidad Vanderbilt el viernes.

La policía detalló que la pistola de Clemmons era calibre .357 y estaba cargada.

