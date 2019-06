Policía india pregunta en redes quién ha perdido media tonelada de cannabis

La Policía del estado de Assam, en el noreste de la India, se ganó hoy la atención de varias decenas de miles de usuarios en las redes sociales cuando, tras una incautación de drogas, preguntó en internet: ¿alguien perdió media tonelada de cannabis?.

"¿Alguien perdió anoche una gran cantidad (590 kg) de Cannabis/Ganja y un camión en los alrededores de Chagolia Checkpoint?", preguntó la Policía de Assam tras el hallazgo en el distrito de Dhubri.

"No te asustes, lo encontramos. Por favor, póngase en contacto con @Dhubri_Police. Con seguridad, ellos te ayudarán", añadió el cuerpo de seguridad en el mismo tuit.

El mensaje, publicado el martes en la noche en las cuentas oficiales de la Policía regional acompañado de una fotografía que muestra decenas de paquetes de lo que se presume es la droga confiscada, generó hoy miles de reacciones Twitter que no dejan de celebrar la acción policial y el humor.

"Si no hubieran mencionado el contenido de los paquetes, seguramente alguien habría llegando a reclamarlos", escribió uno de los usuarios de Twitter que reaccionó a la noticia.

"A esto llamamos ayuda policial", escribió Himanshu Pandey en la misma red social.

Con esto la Policía de Assam sigue los pasos de la de Bombay, en la capital financiera del país, que se ha hecho popular por sus mensajes cargados de sarcasmos y bromas sobre los delincuentes.

Con cerca de 5 millones de seguidores, la Policía de Bombay es popular en el país por sus anuncios en Twitter y sus recomendaciones frente a los delitos.

Anyone lost a huge (590 kgs) amount of Cannabis/Ganja and a truck in and around Chagolia Checkpoint last night?



Don't panic, we found it.



Please get in touch with @Dhubri_Police. They will help you out, for sure ;)



Great job Team Dhubri. pic.twitter.com/fNoMjbGSKX