Detenida una persona por la explosión en Manhattan

Una persona fue detenida este lunes en Nueva York después de una explosión de origen desconocido cerca de una estación de autobuses de Manhattan, aseguró la prensa estadounidense.

La explosión tuvo lugar no muy lejos de Times Square y según los medios locales varias personas resultaron heridas. El presidente Donald Trump fue informado de la situación, de acuerdo a la Casa Blanca.

