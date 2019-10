Policía responde a disparos en iglesia en Nuevo Hampshire

La policía respondió el sábado a una denuncia de disparos en una iglesia en Nuevo Hampshire, sin que se reportaran víctimas fatales.

La emisora WMUR-TV informó que según el fiscal del condado de Hillsborough, Michael Conlon, había un detenido.

Las autoridades acudieron a la Iglesia Pentecostal de Nueva Inglaterra en Pelham el sábado alrededor de las 10 de la mañana.

Fotos del lugar mostraban ambulancias, bomberos y agentes de policía en la iglesia.

No se sabe cuántas personas resultaron heridas.

Pelham se encuentra 64 kilómetros (40 millas) al sur de Concord, la capital del estado, cerca del límite con Massachusetts.

En la iglesia se realizaba al mediodía un oficio por el pastor Luis García, de 60 años, asesinado algunos días atrás. Un hombre fue acusado del homicidio y detenido.

State officials are on scene assisting local first responders in the response and investigation of a shooting in Pelham, NH. While this remains a very active scene, the State of New Hampshire will provide all necessary resources to support the community and our local partners.