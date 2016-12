Paquete sospechoso en Trump Tower resultó ser una bolsa con juguetes

El vestíbulo de Trump Tower fue evacuado para que la policía pudiera investigar lo que se definió como un paquete sospechoso y que resultó ser una mochila desatendida llena de juguetes.

El video publicado en Twitter por una persona que se encontraba en el lugar muestra a algunas personas apresurándose para salir por las puertas del vestíbulo.

El portavoz del Departamento de Policía, Stephen Davis, dijo que se encontró la mochila cerca de la entrada de una tienda Nike Town que se encuentra dentro del edificio.

El escuadrón antibombas revisó el paquete y decretó que la situación "estaba fuera de peligro" justo después de las 5:00 p.m.

El presidente electo, Donald Trump, vive en el rascacielos, donde también se ubican sus oficinas. Sin embargo, actualmente se encuentra en su propiedad de Mar-a-Lago en Florida.

Reports of an evacuation at Trump Tower. Another drill? pic.twitter.com/7HzGulRc0H