Pompeo se reúne con su homólogo norcoreano para hablar sobre próxima cumbre

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se reunió hoy con su homólogo norcoreano, Ri Yong-ho, para conversar sobre una segunda cumbre entre el presidente de estadounidense, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un."Un encuentro muy positivo con el ministro de exteriores Ri Yong-ho para hablar sobre la próxima cumbre y los siguiente pasos hacia la desnuclearización de Corea del Norte. Mucho trabajo queda todavía (por hacer), pero seguimos moviéndonos adelante", dijo Pompeo en Twitter.

El encuentro se produjo en los márgenes de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El mensaje de Pompeo en Twitter estuvo acompañado de dos fotografías, en las que se ve reunidos a los líderes de Exteriores, junto a dos traductores.

El encuentro no figuraba en la agenda que el Departamento de Estado hace pública todos los días con las actividades de Pompeo, aunque el 19 de septiembre el jefe de la diplomacia estadounidense ya había invitado a Ri a encontrarse en Nueva York, dado que ambos iban a asistir a la Asamblea General de la ONU.

Pompeo tiene previsto viajar pronto a Pionyang para preparar la cumbre entre Trump y Kim, aunque no se conoce una fecha exacta.

El mandatario estadounidense aseguró este martes que su segunda reunión con Kim será "bastante pronto" y explicó que Pompeo hará los arreglos para ese encuentro en "el futuro inmediato".

En su histórica cumbre de junio en Singapur, Trump y Kim firmaron una declaración que abre las puertas a la desnuclearización de Corea del Norte a cambio de que EE.UU. conceda garantías para su supervivencia, aunque no se especificaban plazos concretos para esos objetivos.

En las últimas semanas, el diálogo bilateral entre Washington y Pionyang se había enquistado debido a diferencias sobre cómo llevar a cabo ese proceso.

La semana pasada, el Gobierno de EE.UU. determinó que el proceso de desnuclearización de Corea del Norte debe completarse como tarde para enero de 2021, cuando concluiría el mandato de Trump.

Corea del Norte ha exigido avances en la firma de un tratado de paz con el Sur que ponga fin al estado de guerra que técnicamente aún se mantiene en la península, a cambio de ejecutar los pasos concretos para desmantelar su arsenal que le exige la Casa Blanca.

