Portaviones de EEUU sigue fuera del Golfo Pérsico

Un portaviones estadounidense enviado al Medio Oriente sigue afuera del Golfo Pérsico, en medio de negociaciones para aliviar la disputa entre Estados Unidos e Irán.

El USS Abraham Lincoln se encontraba el lunes en el Mar Arábigo a unos 320 kilómetros (200 millas) de la costa de Omán.

Si bien los comandantes de la Marina estadounidense se negaron a explicar por qué el buque se mantenía sin pasar el Estrecho de Ormuz hacia el Golfo Pérsico, insistieron en que están listos para cualquier misión en la región.

Sin embargo, el capitán Putnam Browne, comandante del Lincoln, dijo a The Associated Press: "Uno no quiere escalar algo inadvertidamente".

La Casa Blanca ordenó en mayo que el Lincoln y su grupo de ataque avanzara hacia el Medio Oriente. También envió bombarderos B-52 y ordenó cientos de soldados al área.

Las tensiones con Irán han ido en aumento desde que Estados Unidos, bajo el gobierno de Donald Trump, abandonó el acuerdo multinacional según el cual Irán reduciría su actividad nuclear a cambio de un alivio de las sanciones.

En el 30 aniversario de la muerte del ayatolá Rujola Jomeini, fundador de la República Islámica de Irán, el USS Abraham Lincoln recibió a periodistas de la AP y otros medios. Pasaron unas cuatro horas a bordo del portaviones luego de un vuelo de dos horas desde Emiratos Árabes Unidos y fueron recibidos por marineros que documentaron su estadía a bordo con grabadoras.

En la víspera, la Fuerza Aérea de Estados Unidos anunció que un B-52 realizaría un ejercicio de práctica con el Lincoln que incluiría "operaciones de simulacro de ataques".

Miles de personas conmemoraron la muerte de Jomeini visitando su santuario dorado al sur de Teherán. Se reportó que funcionarios militares de Irán planean resguardarlo con misiles Hawk, que se pueden disparar desde tierra y el mismo tipo de misil que Estados Unidos entregó a la República Islámica durante el escándalo Irán-Contra.