Precandidato demócrata admite haber consumido marihuana

El aspirante a la candidatura presidencial demócrata Pete Buttigieg reconoció el miércoles que consumió marihuana “un puñado de veces, hace mucho tiempo” y se pronunció a favor de legalizar esa droga.

Buttigieg, alcalde de South Bend, Indiana, estaba hablando con reporteros tras visitar un dispensario de marihuana en un suburbio de Las Vegas cuando se le preguntó si alguna vez había probado la yerba.

"Sí, un puñado de veces, hace mucho tiempo”, respondió. Añadió que conoce de gente cuyas vidas han sido “sacudidas” por la criminalización de la marihuana y la llamada “guerra contra las drogas”.

Afirmó que mucha gente tiene una imagen distorsionada de la marihuana en base a estereotipos anticuados.

"Uno entra a un lugar como este y es casi como una tienda de Apple: limpia, organizada, con un personal educado, siendo un negocio legítimo que sigue teniendo dificultades debido a que las leyes están desactualizadas”, declaró.

En el local, Buttigieg habló con los propietarios y estrechó la mano de varios de los empleados. El candidato le preguntó al personal sobre cómo realiza el control de calidad y qué dificultades tienen para conseguir préstamos bancarios.

Nevada, que legalizó la marihuana en el 2017, es uno de los estados que ha tenido problemas para procesar sus transacciones bancarias. La mayoría de los bancos se niegan a relacionarse con la industria porque desde el punto de vista del gobierno federal, esa droga sigue siendo ilegal.

“Estos negocios tienen que hacer tantas cosas con dinero en efectivo que realmente no tiene sentido”, afirmó Buttigieg.

La criminalización de las drogas, agregó, particularmente la de la marihuana, ha fracasado. Se pronunció a favor de anular las condenas de personas enjuiciadas por posesión de marihuana, particularmente porque afectan desproporcionadamente a minorías étnicas.

El alcalde, veterano de las fuerzas armadas, contó que conoce a muchos excombatientes que dependen del cannabis para tratar problemas de salud relacionados con su labor, incluido estrés postraumático.

Presidential candidate @PeteButtigieg says he does support marijuana legalization outside of Top Notch Disepensary in Vegas #NevadaWeek pic.twitter.com/5DZ3w6Yl7Q