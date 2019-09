Presidente electo de Guatemala siente pena por captura de excandidata Torres

El presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, dijo este lunes que se sentía apenado por la captura de la excandidata presidencial Sandra Torres, a quien derrotó hace 15 días en el balotaje, debido a que "no es nada agradable" ir a prisión, como ya le tocó a él "en alguna oportunidad".

El futuro mandatario, que se mostró sereno al abordar el tema, contrario a cómo se había manifestado durante la campaña y al obtener la victoria electoral, aseguró que la aprehensión de Torres "es un hecho que muchos guatemaltecos esperaban", pero aclaró que solo quiere que se cumpla con "el debido proceso".

Si la excandidata y ex primera dama del país "cometió algún delito, los tribunales de justicia serán los que determinen su situación legal", agregó.

Esto pese a que cuatro días antes de la segunda vuelta electoral aseguró: "Si votan por Alejandro Giammattei voy a hacer todo lo que esté en mis manos para meter en la cárcel a la señora Sandra Torres".

Cuestionado por la prensa durante una conferencia realizada en un hotel capitalino sobre su anterior postura sobre la captura de Torres, Giammattei alegó que él no tiene el poder, pues aún es "el presidente electo", aunque reconoció que había pedido al Ministerio Público que "cumpla con su deber y no solo en este caso, sino que lo haga en todos".

"No puedo nada más que sentirme con pena porque a nadie le gusta que se lo lleven a la cárcel. De hecho, a mí me tocó una vez irme así, por lo que no puedo sentirme contento", detalló el presidente electo.