Presidente brasileño promete apartar a ministros denunciados en Lava Jato

El presidente de Brasil, Michel Temer, aseguró este lunes que suspenderá a cualquiera de sus ministros que sea denunciado por el escándalo de corrupción en Petrobras y negó que el gobierno busque ofrecer un manto de protección a los sospechosos.

"El ministro que sea denunciado será separado provisoriamente", dijo en una declaración en Brasilia.

El presidente anticipó que si la acusación es aceptada por la corte suprema, dando inicio a un juicio, el funcionario perderá su cargo definitivamente.

"El gobierno no quiere blindar a nadie. Y no lo va hacer. Pero no puede aceptar que una simple mención, que sirve para abrir una investigación, luego una denuncia, y después un proceso, ya sirva para incriminar a alguien definitivamente y, en consecuencia, separar al eventual ministro", explicó.

La posibilidad de que el Supremo Tribunal Federal (STF) desclasifique una confesión masiva de ejecutivos de la constructora Odebrecht, pieza central en el submundo de sobornos que se instaló en la petrolera estatal, agudizó las especulaciones sobre una conspiración para proteger a los políticos investigados en el caso.

El propio Temer fue mencionado en una delación de Odebrecht filtrada a la prensa, donde aparece solicitando dinero para su partido de centroderecha, el PMDB.

Y aún peor les fue a algunos de sus más estrechos colaboradores que también aparecen en el relato, negociando hasta medidas de Estado para beneficiar a esa corporación.

Todos los señalamientos fueron negados por Temer y sus allegados.

La fiscalía estima que la confesión de Odebrecht duplicará la cantidad de investigados en el escándalo por el desvío de más de 2.000 millones de dólares de Petrobras durante más de una década, y que tiene ramificaciones en otros 12 países.

Dos de las últimas decisiones de Temer también alimentaron las versiones de una estrategia de protección: la designación de su ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, para la corte suprema y el escalamiento al rango de ministro -que le confiere fueros privilegiados- del secretario del programa de proyectos de inversiones público-privadas, Wellington Moreira Franco, otro de sus principales asesores mencionado en las declaraciones de Odebrecht.

Desde que en mayo pasado reemplazó a la presidenta de izquierda Dilma Rousseff, destituida por el Congreso, el conservador Michel Temer perdió seis ministros y un asesor, alcanzados directa o indirectamente por el caso Lava Jato.