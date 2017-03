Procuraduría Ad Hoc en el caso Odebrecht denuncia al expresidente Alan García

La Procuraduría Ad Hoc para las investigaciones sobre los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht denunció hoy al expresidente peruano Alan García por el presunto delito contra la administración pública en la ejecución de la Línea 1 del Metro de Lima.

En una conferencia de prensa la procuradora Katherine Ampuero informó que la denuncia incluye también al exministro de Transportes y Comunicaciones Enrique Cornejo durante el segundo Gobierno de García (2006-2011), y al exdirector ejecutivo del proyecto del Metro de Lima Oswaldo Plasencia.

La denuncia presentada el pasado 1 de marzo está en la Fiscalía Coordinadora de las Fiscalías Especializadas de Corrupción de Funcionarios para que defina qué fiscal tendrá el caso a su cargo.

Ampuero explicó que han "formulado una denuncia por delitos contra la administración pública porque hemos recabado suficientes elementos de convicción que sustentan se abra una investigación".

La procuradora agregó que por la reserva del proceso no puede decir cuáles son esos elementos de convicción, pero recordó que ha estado participando activamente en las diligencias que ha dirigido el Ministerio Público sobre ese caso.

García, que ha sido presidente de Perú también en el periodo 1985-1990, respondió a través de su cuenta en Twitter que está "dispuesto a toda investigación y a concurrir a cualquier citación", dado que hace unos días vino a Perú a declarar ante la Fiscalía y luego regresó a España.

Declaro que, como siempre, estoy dispuesto a toda investigación y a concurrir a cualquier citación. — Alan García (@AlanGarciaPeru) March 6, 2017



A su turno, Cornejo también respondió a la denuncia que "como he dicho. No tengo nada que ver con actos de corrupción. Colaboraré con todas las instituciones que investiguen. Pero no me utilicen".

Los primeros detenidos por los sobornos de Odebrecht en Perú fueron precisamente el viceministro de Comunicaciones Jorge Cuba, el exfuncionario Miguel Navarro y el expresidente del comité de licitación Edwin Luyo por la presunta recepción de un millonario soborno para la ejecución de la Línea 1 del metro.

Tras la detención en enero pasado de Luyo, García felicitó a la Fiscalía y llamó "ratas" a los exfuncionarios denunciados.

El exmandatario ha asegurado que nunca tuvo conocimiento de esos sobornos y que el directo responsable sería Cornejo, un exmilitante de su partido Aprista enfrentado a la cúpula actual.

El fiscal anticorrupción Hamilton Castro, a cargo de las investigaciones, informó a inicios de año que Odebrecht habría pagado más de siete millones de dólares para adjudicarse el proyecto de la Línea 1 del Metro de Lima y sospecha que esa cantidad no solo fue para Luyo y el exministro Cuba.

La Contraloría de la República (tribunal de cuentas) informó que la Línea 1 del Metro de Lima tuvo un perjuicio para el Estado peruano de 109 millones de dólares, al pasar de una inversión inicial de 410 millones de dólares a los 519 millones que costó al final.

Odebrecht ha admitido ante la Justicia de Estados Unidos que entregó 29 millones de dólares entre 2005 y 2014 en Perú para adjudicarse obras públicas, en un periodo que comprende los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).

La procuradora exhortó a Odebrecht a que cumpla con los compromisos tomados ante la Fiscalía de Perú, porque van a contribuir con la justicia de los diferentes países donde están investigados, y que "den la información completa a la fiscalía para que pueda realizar su labor".