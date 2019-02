635x357 Protesta contra ajuste de Macri en inicio de año electoral. DÉBORA REY (Associated Press)

Organizaciones políticas y sociales lideraron el miércoles una multitudinaria protesta en el centro de Buenos Aires contra el ajuste económico del gobierno del conservador Mauricio Macri, que definieron como un adelanto de las movilizaciones planeadas para este año con el objetivo de impedir la reelección del mandatario en octubre.

Varios miles de personas respondieron a la convocatoria frente al Ministerio de Desarrollo Social a pocas cuadras del Obelisco, emblemático monumento de la capital, para rechazar las políticas económicas que según los convocantes están empobreciendo a la mayoría de los argentinos. La llegada de largas columnas de manifestantes interrumpió el tránsito en las principales calles céntricas.

“Es un orgullo ganar las calles porque si no ganamos las calles nos vence el FMI (Fondo Monetario Internacional)”, afirmó Hugo Godoy, del sindicato de trabajadores del Estado, justo cuando una misión del organismo se encuentra en el país para monitorear el cumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno a cambio de un préstamo récord de 56.000 millones de dólares.

“Si el FMI y Macri no dan tregua, las organizaciones sociales y el pueblo no darán tregua hasta cambiar la política social”, advirtió el dirigente desde un escenario montado sobre el acoplado de un camión sobre el cual abundaban imágenes religiosas y una bandera de Venezuela, aunque no hubo referencias a la crisis política en esa nación.

Macri inicia el último año de su gestión con un complejo escenario económico: la inflación fue de 47,6% en 2018, la más alta desde 1991 y una de las mayores del mundo. La industria, en tanto, trabaja casi a la mitad de su capacidad (56,6% en diciembre de 2018) por la recesión, lo cual ha derivado en la pérdida de miles de puestos de trabajo.

La pobreza afecta a un tercio de los argentinos, según datos oficiales del primer semestre del año pasado, cifra que el propio gobierno reconoce que aumentará en el reporte del segundo semestre.

A ello se suma el malestar social por los fuertes aumentos en las tarifas de servicios públicos.

El mandatario, quien manifestó su intención de buscar la reelección en los comicios generales en octubre, sostuvo este miércoles en una entrevista radial que “ya está empezando a bajar la inflación, lentamente va a mejorar la actividad económica y esperamos que eso nos lleve a tener un crecimiento cada vez más sólido”.

Agregó que “creo que finalmente hemos entendido, hemos crecido a la luz de todas estas dificultades que enfrentamos, y entendido que no podemos vivir de prestado ni gastar más de lo que tenemos”.

“Basta de saquear nuestros bolsillos”, “Basta de tarifas impagables”, se leía en algunas de las pancartas que sostenían los manifestantes, en su mayoría militantes de distintas organizaciones sociales provenientes de las zonas más empobrecidas del conurbano bonaerense.

Los líderes de las agrupaciones no se han manifestado a favor de ningún candidato pero bregaron por la unidad de los partidos opositores para derrotar al oficialismo.

No obstante, convocaron a otra movilización y huelga en todo el país para el 26 de febrero, día en el que la expresidenta Cristina Fernández enfrentará el inicio del primer juicio oral en su contra por supuesta corrupción durante su gestión (2007-2015).

La actual senadora no anunció si se postulará a la presidencia, pero sus seguidores lo dan por descontado.

“Este gobierno se va en diciembre porque el pueblo le va a dar la espalda”, desafió Daniel Menéndez, coordinador de la agrupación Barrios de Pie.