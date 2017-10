En Puerto Rico, Trump minimiza impacto de huracán María frente a Katrina

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saludó el buen trabajo de su gobierno en Puerto Rico, arrasado por huracanes, y minimizó el desastre en este territorio estadounidense del Caribe frente a la "catástrofe real" que supuso el huracán Katrina en Nueva Orleans.

"Cada muerte es un horror, pero si miramos una catástrofe real como Katrina y nos fijamos en los cientos y cientos de personas que murieron (en Nueva Orleans) y lo que pasó aquí con una tormenta que fue totalmente imponente...¿Cuántos muertos tienen ustedes?" inquirió, para contestarse: "Dieciséis contra miles".

En 2005, el huracán Katrina mató a más de 1.800 personas en el área de Nueva Orleans, en el estado de Luisiana. El 20 de septiembre pasado, el huracán María dejó 16 muertos en Puerto Rico.

Casi dos semanas después de que María azotara la isla, gran parte de los 3,4 millones de habitantes siguen sin acceder a electricidad y agua potable, y la comida y gasolina escasean en medio de enormes daños a la infraestructura.

Trump también señaló que, aunque odiaba decirlo, la gestión de la crisis en Puerto Rico le había costado mucho dinero al país. "Gastamos un montón de dinero en Puerto Rico y eso está bien. Hemos salvado muchas vidas", señaló a su llegada a la isla para una visita de cinco horas.

Puerto Rico, una ex colonia española que se convirtió en Estado Libre Asociado de Estados Unidos en 1952, tiene además serios problemas económicos: con una deuda pública de 73.000 millones de dólares, se declaró en mayo en bancarrota.

El presidente de Estados Unidos está en la isla para ver la magnitud del daño causado por María, pero también para tratar de apaciguar la polémica suscitada por su reprimenda a la alcaldesa de la capital San Juan, Carmen Yulin Cruz, tras sus desesperados pedidos de ayuda al gobierno federal.

Al llegar, aunque Trump le estrechó la mano, no tuvo ni una sola palabra para ella, que en declaraciones por televisión dijo que la gente se estaba muriendo tras el pasaje de María, y por el devastador huracán Irma.

"No puedo comprender el hecho de que la mayor nación del mundo no pueda proporcionar apoyo logístico a una pequeña isla", señaló el viernes Cruz. Mordaz, Trump no tardó en reprocharle su "pobre capacidad de liderazgo".