Puigdemont convoca este lunes en Bruselas a diputados independentistas

El expresidente catalán Carles Puigdemont ha convocado para este lunes en Bruselas a los diputados de su grupo parlamentario (JxCat) para evaluar las negociaciones que mantienen los partidos independentistas de cara a la investidura de un nuevo presidente de la Generalitat.

Fuentes soberanistas informaron hoy a EFE de que Puigdemont se reunió este domingo en un hotel de Bruselas con una delegación de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), en un encuentro que terminó con avances pero sin que haya nada cerrado en esas negociaciones.

Fuentes republicanas indicaron a Efe que la negociación "progresa adecuadamente", mientras que desde el grupo de Puigdemont (JxCat) sostienen que la reunión de este domingo "ha ido bien y ha sido constructiva".

Según dijeron las fuentes de JxCat, los contactos continuarán en los próximos días para "avanzar en la línea" de investir a Carles Puigdemont.

Las mismas fuentes han asegurado que las dos principales fuerzas independentistas "están en vías de restablecer la confianza perdida a raíz de la investidura fallida" del pasado martes, cuando el presidente del Parlamento catalán aplazó la sesión de investidura prevista para ese día.

En la reunión de hoy, en el hotel Husa President Park, cerca del centro de Bruselas, han participado los diputados de JxCat Elsa Artadi (portavoz), Albert Batet, Marc Solsona, Josep Costa y Laura Borràs, además de Damià Calvet (del PDeCAT), han informado a Efe fuentes conocedoras de la reunión.

Por parte de ERC, han asistido dos secretarios del Govern en la anterior legislatura, Pere Aragonés y Miquel Martín Gamisans, el dirigente de ERC Jordi Bacardit y la exconsellera Meritxell Serret.

Según las fuentes, los miembros de ERC acudieron con "perfil bajo", ya que no tienen poder de decisión y en principio solo han escuchado propuestas de JxCat.

La delegación de ERC se trasladó a Bruselas después de una semana en la que ha dejado claro que quiere una investidura "efectiva" y sin consecuencias penales para los parlamentarios.

El encuentro se ha celebrado con discreción y no ha trascendido cuál es la propuesta de Puigdemont, líder de Junts per Catalunya, que sigue siendo el único candidato a la Presidencia de la Generalitat pese a la investidura fallida del pasado martes.

JxCat mantiene el silencio sobre la propuesta, pero desde el inicio de la legislatura ha defendido que se puede investir a Puigdemont sin violar el reglamento de la Cámara.

Este plan no está exento de dificultades, ya que el Tribunal Constitucional ha prohibido cualquier investidura de Puigdemont que no sea presencial y le ha requerido un permiso judicial -que no ha llegado a solicitar- en el caso de que regresara a España.

ERC insiste en una investidura "efectiva", sin descartar la propuesta del líder republicano, Oriol Junqueras (en prisión), de que haya una presidencia "simbólica" para Puigdemont en Bélgica combinada con una "efectiva" en Cataluña, un planteamiento que hoy ha abonado el portavoz adjunto de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián.

Puigdemont lleva ya más de tres meses huido en Bélgica tras liderar el proceso secesionista que terminó en la declaración unilateral de independencia aprobada por el Parlamento de Cataluña, declarada ilegal por el Tribunal Constitucional español.

El expresidente catalán está acusado en España de los delitos de rebelión, sedición y malversación, que podrían suponerle penas de más de 20 años de prisión en caso de ser declarado culpable.