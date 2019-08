Puma muerde a niño en Colorado; el tercer ataque en el año

Un puma mordió a un niño de ocho años en la cabeza afuera de su casa en una zona rural de Colorado, el tercer ataque de estos grandes felinos contra personas este año en el estado, lo que obligó a las autoridades a sacrificar a dos ejemplares que rondaban la zona, dijeron el jueves funcionarios.

El niño jugaba con su hermano en una cama elástica en el patio de su casa en Bailey la tarde del miércoles, cuando un amigo lo llamó desde una casa vecina. Una vez que el pequeño corrió para ver a su amigo, el puma se abalanzó sobre él y lo mordió, según investigadores del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado.

El hermano del niño ingresó de inmediato a su casa e informó a su padre, quien salió y encontró al felino encima de su hijo. El puma soltó al menor y escapó corriendo cuando el hombre se aproximaba.

“Fue algo bastante heroico. Hizo todo lo que se podría pedirle a alguien”, dijo Rebecca Ferrell, portavoz de la agencia de vida silvestre al referirse al padre del menor. “Corrió hacia él. Se mostró como una figura grande e hizo mucho ruido. Sus acciones casi con seguridad salvaron la vida de su hijo”.

El niño, cuya identidad no se ha dado a conocer, se encontraba hospitalizado el jueves en condición grave pero estable.

El Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado tuiteó el jueves que el propietario de un terreno ubicado a 1,6 kilómetros (una milla) del lugar del ataque, informó que le faltaba una cabra, y dos pumas rondaban la zona.

Los dos pumas fueron sacrificados serán enviados a un laboratorio en Wyoming para realizarles análisis de ADN.

Las autoridades dijeron que creen que uno de los ejemplares fue el responsable del ataque al niño debido a la ubicación y a que ambos coincidían con la descripción hecha por el padre del chico.

We can confirm this is a mountain lion attack on a young boy. Wildlife officers are searching the scene. A dog team has been called in to help search the area for the mountain lion & because of that Bailey residents are asked to please keep their pets indoors. — CPW NE Region (@CPW_NE) August 22, 2019



Morning update on the mountain lion attack last night in Bailey:

- Occurred around 7:30 pm when the boy was playing outside his home.

- Search for the mountain lion is ongoing; a dog team was brought in to aid in that search. A trap was set.

- Boy remained hospitalized overnight. pic.twitter.com/YnIl22WLpT

— CPW NE Region (@CPW_NE) August 22, 2019