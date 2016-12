Putin no ve nada "inusual" en intención de Trump de ampliar capacidad nuclear de EEUU

El presidente ruso Vladimir Putin dijo el viernes que no había "nada inusual" en las declaraciones del presidente electo Donald Trump sobre su deseo de aumentar la capacidad nuclear de Estados Unidos.

"En lo que concierne al nuevo presidente electo, no hay nada nuevo. Durante su campaña electoral ya habló de la necesidad de fortalecer el componente nuclear de Estados Unidos, de fortalecer sus fuerzas armadas. No hay nada inusual" en esas palabras, aseguro Putin en su rueda de prensa anual.

Trump, que tomará posesión del cargo en enero, publicó un tuit el jueves sobre esta cuestión sin detallar su posición y sin precisar si su comentario respondía a una situación en particular.

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes