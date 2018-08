Regresan a Guatemala 16 menores migrantes, 3 de ellos separados de sus padres en EEUU

Dieciséis menores migrantes regresaron este martes a Guatemala, tres de los cuales habían sido separados de su familia en la frontera de Estados Unidos, informó la cancillería local.

Los tres niños de entre 5 y 10 años retornaron para reunirse con sus respectivos padres, de quienes habían sido separados y quienes habían sido deportados en el marco de la política migratoria estadounidense de "tolerancia cero".

Además, retornaron otros seis niños que migraron sin acompañamiento de adultos y que fueron interceptados en Estados Unidos, así como siete adolescentes que habían sido detenidos solos en México.

Los menores fueron recibidos en el aeropuerto de la capital guatemalteca por Patricia Marroquín, esposa del presidente Jimmy Morales, señaló el departamento de Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Según la cancillería, bajo la política migratoria de "tolerancia cero" de Washington, 2.279 niños guatemaltecos fueron separados de sus padres en la frontera estadounidense. De ellos, 56 lograron reunirse con sus familias en Guatemala o con otros parientes en Estados Unidos desde hace tres meses.

La crisis migratoria creada por esa política, luego abandonada por el presidente Donald Trump, provocó una ola de críticas tras revelarse audios de niños que suplicaban por sus padres en albergues de Estados Unidos.

Guatemala repudió esa política y la calificó como violatoria de los derechos humanos.

La crisis llevó a Estados Unidos, México y los países del Triangulo Norte de Centroamérica -Guatemala, El Salvador y Honduras- a promover nuevas acciones para desalentar la migración ilegal.

En junio pasado, durante una reunión con los mandatarios de estos tres países centroamericanos en Guatemala, el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, hizo un duro llamado a no migrar ilegalmente: "Vengan legalmente, si no, no lo hagan", aseveró.