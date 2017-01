Reino Unido "indulta" a miles de homosexuales condenados por una antigua ley

El Gobierno del Reino Unido ha concedido el indulto y un "perdón póstumo" a miles de hombres condenados en este país en el pasado por ser homosexuales o bisexuales, confirmó hoy el ministro de Justicia e Interior, Sam Gyimah.

" Hoy es un día verdaderamente trascendental", aseguró Gyimah, al celebrar la entrada en vigor de la llamada "Ley de Turing", bautizada así en honor a Alan Turing (1912-1954), el matemático británico que ayudó a descifrar los códigos de los secretos nazis durante la II Guerra Mundial.

Turing fue condenado por indecencia grave tras mantener relaciones con un hombre de 19 años, en 1952, más tarde fue castrado químicamente y se suicidó con cianuro en 1954.

La nueva legislación ha permitido a Londres conceder "indultos formales" a los que fueron condenados por mantener relaciones homosexuales consentidas en el Reino Unido, una cifra que ronda las 49.000 personas.

Asimismo, Londres ha concedido un "perdón estatutario" a aquellos condenados que aún están vivos para que sus fichas policiales sean eliminadas.

El Ejecutivo británico anunció el pasado año la introducción de esta legislación, que oficialmente lleva el nombre de "Ley Policial y Criminal" y que entró hoy en vigor tras recibir la rúbrica de la reina Isabel II.

" Nunca podremos deshacer el daño causado, pero hemos pedido perdón y hemos tomado medidas para corregir esos errores", destacó hoy Gyimah.

La organización de defensa de los derechos de los homosexuales Stonewall también aplaudió el paso dado por el Gobierno británico y consideró que se trata de un "hito importante" para asegurar la igualdad ante la ley.

Mantener relaciones homosexuales fue considerado delito en Inglaterra y Gales hasta 1967, en Escocia hasta 1980 y en Irlanda del Norte hasta 1982.

En 2013, la reina Isabel II concedió el perdón al matemático Turing, pero aún así se inició un movimiento, que llevó su nombre, para pedir que este indulto se aplicase a todas las personas que fueron condenadas por su orientación sexual.

En esta campaña se implicó, entre otros, el actor británico Benedict Cumberbatch, quien encarnó al matemático en la película "The Imitation Game" (2014).

Al gesto de la monarca le precedió la disculpa ofrecida en 2009 por el entonces primer ministro laborista Gordon Brown por el trato dado a Turing, convertido en símbolo de la lucha por los derechos de los homosexuales.

Momentous day - thousands of men convicted of consensual same-sex relationships are posthumously pardoned #TuringLaw https://t.co/bnNihL20hI pic.twitter.com/cpirhctMjX