Reportan tiroteo en escuela de Georgia; arrestan a maestro

Un maestro que parece haberse atrincherado en un salón fue detenido luego de que la policía respondió a reportes de una balacera en una escuela secundaria, informó la policía de Georgia. No se divulgó la identidad del maestro.

La policía de Dalton tuiteó que ningún menor resultó herido ni está en peligro. El portavoz de la policía Bruce Frazier dijo a The Associated Press que el lugar ha sido asegurado. La policía no dijo de inmediato que fue lo que ocurrió dentro del plantel.

Las autoridades dicen que la escuela ha sido evacuada y que los estudiantes fueron llevados al Centro Noroeste de Georgia. La policía está avisando a los padres que vayan allá a recoger a sus hijos.

Dalton está a unos 145 kilómetros (90 millas) al norte de Atlanta. El sitio web del plantel dice que tiene 2.000 estudiantes.

PARENTS DO NOT COME TO DALTON HIGH — Dalton Police (@DaltonPD) 28 de febrero de 2018



UPDATE: The teacher is in custody. — Dalton Police (@DaltonPD) 28 de febrero de 2018