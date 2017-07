República Dominicana cierra clínica estética por bacterias

Las autoridades sanitarias de República Dominicana cerraron temporalmente los quirófanos de una afamada clínica estética privada de Santo Domingo, luego de que nueve pacientes residentes en Estados Unidos presentaran infecciones en la piel provocadas por bacterias.

“El cierre obedece a que las condiciones del centro quirúrgico propician la aparición de micobacterias de crecimiento rápido”, explicó el Ministerio de Salud en un comunicado.

Personal de la fiscalía y de Salud colocaron sellos en las instalaciones de la clínica para advertir del cierre temporal de las instalaciones del Centro Internacional de Cirugía Plástica Avanzada (CIPLA).

El lunes la clínica sólo ofrecía atención a sus pacientes internos, pero no podía realizar operaciones quirúrgicas. La administración confirmó a The Associated Press que los ocho quirófanos están intervenidos por las autoridades de salud para profundizar la investigación.

El médico José Puello, director de Gestión del ministerio de Salud, había detallado que la investigación trata de determinar el origen del crecimiento de las bacterias, que pueden ingresar al cuerpo de un paciente a través de material quirúrgico contaminado.

El ministerio de Salud insistió que, luego de realizar una investigación, determinó que CIPLA “no aplicaba las medidas de bioseguridad” requeridas y que su oferta de servicios “desborda su propia capacidad”, lo que representa “un alto riesgo para la salud de los pacientes”.

La investigación comenzó a mediados de junio, luego de que el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por su sigla en inglés) notificara a las autoridades dominicanas que nueve mujeres de ese país presentaron serias infecciones en la piel provocadas por bacterias tras haberse sometido a cirugías plásticas en CIPLA entre marzo y abril.

Luis Cabral, director de CIPLA, no respondió de momento a la solicitud de comentarios de la AP. De forma previa al cierre de la clínica, el médico negó al programa periodístico El Informe, del canal Color Visión, la presencia de bacterias en el centro de salud. “Esas cosas que se andan diciendo de nuestro centro no son ciertas”, dijo Cabral, y cuestionó: “¿Cómo ellos pueden simplificar a decir que fue en CIPLA? Donde aquí se operan todas las pacientes y todas salen bien”.

República Dominicana se ha convertido en la última década en un destino frecuente de mujeres que viajan de Estados Unidos y otros países de la región para realizarse cirugías plásticas debido a que sus procedimientos son más económicos.

En 2015, al menos cuatro mujeres dominicanas murieron luego de someterse a procedimientos quirúrgicos estéticos.