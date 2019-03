635x357 Residentes de California evalúan daño tras inundaciones. TERENCE CHEA y JANIE HAR (Associated Press)

Tom Orr empezó a sacar textos y guiones, ropa y álbumes de fotografías de su apartamento luego de que las autoridades ordenaron que se evacuaran todos los inmuebles ubicados a lo largo de un río del norte de California que amenazaba con alcanzar un nivel histórico.

Pero el actor y escritor no pudo mover prendas de vestuario, computadoras y videos de escenificaciones. Por lo que los colocó en su cama alta a unos 3 metros (10 pies) de altura y rezó para que no les sucediera nada. El miércoles, los noticiarios televisivos mostraron un agua fangosa y color marrón sumergiendo su vivienda ubicada en una planta baja y a gran parte de la pequeña localidad de Guerneville, que forma parte de la famosa región vinícola del condado de Sonoma y que es un destino turístico popular.

Los residentes despertaron el jueves y comenzaron a evaluar los daños, una vez que el agua comenzó a retroceder. Orr, de 48 años, estaba entre los que todavía no podían entrar a sus hogares luego de que las crecidas del río Ruso alcanzaron los casi 14 metros (casi 46 pies) el miércoles por la noche, su nivel más elevado en más de 20 años.

“Me siento tan impotente solo sentándome aquí y esperando antes de que pueda regresar y empezar a rescatar lo que sea que pueda”, escribió Orr en mensajes de texto enviados a The Associated Press antes de que un amigo lo llevara en una canoa a trabajar en el Main Street Bistro, uno de los pocos lugares de la localidad que no se inundó.

Las autoridades del condado de Sonoma dijeron que esperaban que los vehículos pudieran acceder a las comunidades de Guerneville y Monte Rio el viernes. El miércoles, la tormenta de dos días ocasionó que solo se pudiera ingresar a las localidades con la ayuda de botes.

Una estación del Servicio Nacional de Meteorología midió 50 centímetros (20 pulgadas) de lluvia en 48 horas.

Aunque no se reportaron lesiones o muertes relacionadas con las inundaciones en el condado de Sonoma, un hombre en Ferndale, a unos 330 kilómetros (150 millas) al norte, murió luego de que intentó llegar a donde estaban tres niños.

Las crecidas dejaron alrededor de 2.000 viviendas, comercios y otros inmuebles inundados con aguas que alcanzaron los 2,4 metros (8 pies) y unas 3.500 personas estaban bajo órdenes de evacuación.