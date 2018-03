635x357 Retórica antisemita provoca estupor,miedo en judíos polacos . VANESSA GERA (Associated Press)

Un brote de retórica antisemita en medio de una disputa diplomática con Israel está provocando una mezcla de estupor y miedo en la comunidad judía polaca.

Muchos judíos mayores se han preparado para una nueva ola de odio, recordando la violencia y persecuciones de épocas pasadas, pero los judíos polacos jóvenes se sienten desconcertados.

Algunos piensan, por primera vez en su vida, abandonar el país.

Matylda Jonas-Kowalik, de 22 años, siempre había sentido la certeza de que no conocería la discriminación, persecución o violencia que mató o traumatizó a tantas generaciones anteriores de judíos polacos.

“Éste es mi hogar”, dijo. “Nunca he vivido en otra parte y quería que siguiera siendo mi hogar. Pero esto me provoca mucha angustia. No sé qué esperar”.