Rivlin da la bienvenida a Israel al presidente de Panamá, Juan Carlos Varela

El presidente de Israel, Reuvén Rivlin, junto a su esposa, Nejama, dio hoy la bienvenida al país a su homólogo de Panamá, Juan Carlos Varela, y su esposa, Lorena Castillo, en una ceremonia oficial en la que señaló que los dos países están unidos por valores comunes.

"Panamá es un amigo cercano de Israel, fue uno de los primeros países en reconocer a Israel. La amistad entre nosotros está basada en profundos valores y agendas comunes", dijo el mandatario israelí.

"Su llegada al país para firmar un acuerdo de libre comercio es un gran paso en nuestra asociación. Damos la bienvenida a este hecho importante y estamos seguros de que llevará nuestra relación a un nivel incluso más alto y nos permitirá unir esfuerzos y crecer juntos", añadió.

Las delegaciones de ambos países escucharon ambos himnos en el patio de la residencia presidencial en Jerusalén, tras lo que Varela pasó revista a una guardia de honor, antes de hacer una pequeña intervención y retirarse para reunirse con Rivlin para tratar sobre cuestiones bilaterales, indicó un comunicado de su oficina.

Varela agradeció a Rivlin su cálida bienvenida y dijo que es "un momento muy especial venir ahora, antes de Shavuot, la celebración de la cosecha y de la tierra que provee las necesidades del pueblo, una feliz casualidad porque Panamá e Israel trabajan juntos en la agricultura y aprendemos de Israel como mejorar en esta cuestión".

El presidente Varela señaló que la comunidad judía panameña "contribuye significativamente al desarrollo del país" y apostó por ampliar la cooperación entre ambos estados en materia de comercio, educación, defensa, agricultura, agua y tecnología.

"Estoy convencido de que nuestras relaciones bilaterales y excelente diálogo continuarán creciendo de muchas maneras", pronosticó.

Rivlin señaló que "Panamá tiene una de las comunidades judías más importantes de América Central, dos de los presidentes de panamá eran miembros de la comunidad judía" y recordó que "la cooperación entre ambos países cubre muchas áreas, del intercambio cultural a las iniciativas de nuevas tecnologías y el desarrollo agrícola".

También hizo referencia a los últimos sucesos en la región y dijo que: "Israel tiene el deber de defender sus fronteras y a sus residentes. Hacemos lo que podemos para evitar víctimas, pero Hamás envía a sus ciudadanos y se esconde tras ellos mientras lleva a cabo ataques terroristas".

No se olvidó de felicitar a Panamá por calificarse en las finales de la Copa del Mundo, ante lo que dijo que "siente envidia" pero le deseó "buena suerte".

Varela aterrizó ayer en Tel Aviv para reforzar las relaciones y firmar el acuerdo comercial, el primero de este tipo que firma Israel con un país de América Latina.

Viaja acompañado de la vicepresidenta, Isabel Saint Malo; el ministro de Comercio e Industria, Augusto Arosemena; el de Desarrollo Agrícola, Enrique Carles, y de una delegación de empresarios panameños.

Welcome to Jerusalem President of #Panama @JC_Varela. Panama is a close friend to Israel, & one of the first countries to recognise Israel. The friendship between us is based on deep common values and agendas. @IsraelinPanama pic.twitter.com/eBwuefq6wr