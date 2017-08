Rohingya tratan de huir a Bangladesh de violencia en Myanmar

Miles de musulmanes de la etnia rohingya intentaban huir el sábado de Myanmar a Bangladesh luego de un ataque de milicianos rohingya en el oeste de Myanmar que dejó 89 muertos, en una drástica escalada de la violencia que aqueja a la región.

El jueves por la madrugada, los milicianos comenzaron a atacar una veintena de retenes policiales y fronterizos. La oficina de la gobernante de Myanmar, Aung San Suu Kyi, dijo que las fuerzas armadas y policiales respondieron a los ataques _en los que murieron 12 efectivos de seguridad y 77 rohingya_ con "operativos de limpieza".

Simpatizantes de los rohingya han denunciado en las redes sociales que el ejército ha realizado muchas redadas en aldeas, con asesinatos e incendio de casas. También han publicado videos que supuestamente muestran a lugareños que han buscado refugio en las montañas.

Las versiones, de activistas que anteriormente han dado información confiable, son imposibles de verificar independientemente debido a que el gobierno prohíbe que periodistas y otros forasteros ingresen a la región sin permiso.

Mohammad Nur, dirigente rohingya de un campamento no registrado en el distrito de Cox's Bazar, en Bangladesh, dijo a The Associated Press por teléfono que él había escuchado que unos 100.000 rohingya se habían juntado en la frontera y estaban tratando de ingresar a Bangladesh, pero esta cifra no pudo ser confirmada.

Nurul Kabir, rohingya de Myanmar, de mayoría budista, dijo que muchos rohingya comenzaron a huir de sus villas el jueves por la mañana, después de que soldados de Myanmar y budistas comenzaron a entrar a sus áreas.

Kabir dijo que él rescató a un niño de cuatro años que estaba en la carretera, rumbo a la frontera.

"Él estaba llorando, estaba solo", dijo. "Le pregunté dónde estaban sus padres, y solo lloraba. Lo agarré y me lo traje".

___

Alam reportó desde Dhaka, Bangladesh.