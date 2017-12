635x357 Roy Moore impugna el resultado electoral en Alabama. KIM CHANDLER (Associated Press)

Roy Moore acudió el miércoles a los tribunales para intentar que el estado de Alabama no certifique al demócrata Doug Jones como ganador de las elecciones para un escaño en el Senado federal.

Moore presentó una demanda por la tarde ante el Tribunal del Circuito de Montgomery. Los documentos se entregaron unas 14 horas antes de la reunión de una junta electoral del estado para declarar oficialmente a Jones como ganador de la votación especial del 12 de diciembre.

Jones derrotó a Moore por unos 20.000 votos.

En su demanda, el abogado de Moore indicó que cree que hubo irregularidades y que debería haber una investigación de fraude y finalmente unas nuevas elecciones.

“Esto no es una cuestión republicana o demócrata, ya que la integridad electoral debe importarle a todo el mundo”, dijo Moore en un comunicado el miércoles anunciando la demanda.

El secretario de Estado de Alabama, John Merrill, dijo el miércoles por la tarde a The Associated Press que no tenía ninguna intención de retrasar la reunión de la junta electoral.

“No va a retrasar la ratificación y Doug Jones será ratificado (el jueves) a las 13:00 y jurará el cargo ante el vicepresidente Pence el 3 de enero”, dijo Merrill.

En su demanda, los abogados de Moore señalaron una participación mayor de lo esperado en la contienda, especialmente en el condado de Jefferson, y dijeron que las cifras de Moore habían sido sospechosamente bajas en unas 20 circunscripciones de ese condado.

Merrill dijo que por ahora no ha encontrado pruebas de fraude electoral, pero que su oficina investigará cualquier queja que presente Moore.

El candidato republicano no ha reconocido la victoria de Jones y ha enviado varios correos electrónicos a sus seguidores para recaudar dinero, pidiendo donaciones para investigar las acusaciones de fraude electoral.

Jones y Moore competían por el escaño en el Senado federal que antes ocupaba el secretario de Justicia, Jeff Sessions. La campaña de Moore se vio perjudicada por las acusaciones en contra del republicano de que había tenido una conducta sexual inapropiada con chicas adolescentes hace décadas.