Rusia informó a EEUU que retiró la mayor parte de su personal de Venezuela

El presidente estadounidense Donald Trump dijo este lunes que Rusia le informó que retiró a la mayor parte de su personal de Venezuela, un tema de confrontación entre ambos países que se acusan mutuamente de desestabilizar al país sudamericano.

"Rusia nos informó que han retirado a la mayoría de su gente de Venezuela", tuiteó Trump, cuyo gobierno insta reiteradamente a Moscú a que cese su apoyo al presidente venezolano Nicolás Maduro.

Russia has informed us that they have removed most of their people from Venezuela.