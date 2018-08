Rusia muestra su nuevo armamento al mundo en una feria internacional marcada por las sanciones estadounidenses y a la que asisten desde representantes de países aliados del Kremlin, como China, Irán o Corea del Norte, a otros occidentales.

"Rusia no tiene nada que esconder. Exhibimos nuestros logros. Estamos abiertos a nuestros colegas extranjeros", aseguró hoy a Efe el general Román Kordiukov en el pabellón de exposiciones "Patriot" del Ministerio de Defensa a las afueras de Moscú.

Después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, anunciara a bombo y platillo que Rusia cuenta con armamento nuclear "sin parangón" que puede alcanzar cualquier punto del globo, la feria "Armia" despertó este año una gran expectación.

Más de cien mil expertos extranjeros acudieron a la feria para ver los 36 nuevos equipos militares que Rusia presenta en esta edición, aunque el militar agregó que, "en realidad, Rusia ha fabricado este año muchos más".

"Los primeros días han superado todas nuestras expectativas, tanto por el interés que ha causado entre los rusos como por el interés mostrado por nuestros socios extranjeros y colegas", señaló Kordiukov, que cifró en más de cien los países participantes.

No es para menos, aunque la industria militar rusa no enseñe todas sus cartas. Rusia es el segundo exportador mundial de armamento después de EEUU y nada más entrar en el recinto uno de topa con el todopoderoso misil intercontinental Tópol, que, por supuesto, no está a la venta.

Son mayoría los delegados de países asiáticos, desde chinos a indios o iraníes, que son habituales clientes de la industria militar rusa, aunque también había expertos y clientes árabes, africanos y europeos.

Entre los latinoamericanos, destacó la ausencia del mayor importador de armas rusas del continente, Venezuela, que no acudió este año a la feria debido a la inestabilidad reinante en el país.

Una de las estrellas de la feria es el Armata, conocido como el tanque del futuro y que supera a sus homólogos occidentales en aspectos como la cápsula blindada que garantiza la seguridad de sus tripulantes y el cañón de 152 milímetros que sus constructores le añadirán en breve.

También tiene la capacidad de pasar prácticamente desapercibido para los radares enemigos y controlar simultáneamente hasta 40 blancos terrestres y 25 blancos aéreos en un radio de 100 kilómetros.

El tanque despertó un gran interés entre la delegación de Corea del Norte -el paralelo 38 que separa ambas Coreas es la frontera más militarizada del mundo-, cuyos miembros no dejaban de sacarle fotos y estudiar detenidamente sus características.

El sistema de misiles "Sosná" (Pino), que fue mostrado por primera vez en público, es capaz de derribar objetivos que se encuentran hasta a diez kilómetros de distancia y cinco kilómetros de altura tanto de día como de noche.

"Hasta ahora el ministerio de Defensa no nos dejaba mostrarlo en público. Ahora comenzaremos la producción en serie", comentó a Efe un representante de la compañía que diseñó el "Sosná".

Mientras, el tanque T-90 M demostró sus capacidades -una velocidad 70 km por hora y 550 kilómetros autonomía- en un polígono militar adyacente al pabellón situado en la localidad de Kubinka.

Entre las novedades figuraban también el Buk-M3, equipado con misiles de medio alcance; el sistema de misiles autopropulsado "Derivatsia-PVO", capaz de derribar aviones, helicópteros, misiles de crucero y drones; el blindado "Búmerang" o el vehículo de combate de infantería "Kurganets-25".

"No hemos visto las armas de las que habló Putin", lamentaba a Efe un delegado sueco, en alusión a los cohetes supersónicos y armas con rayos láser que anuncian una nueva "guerra de las galaxias".

El monopolio de exportación de armas, Rosoboroneksport, cifró en más de 20.000 millones de dólares el volumen de contratos firmados durante la feria, a lo que se suman pedidos de países asiáticos y africanos, y negociaciones abiertas con países latinoamericanos.

"Se trata de armamento de tierra, aparatos no tripulados, medios de lucha radioelectrónica o armamento ligero", comentó Alexandr Mijéev, jefe del consorcio estatal.

Rosoboroneksport reconoció que las sanciones son una "incomodidad", pero lo que Moscú llama "competencia desleal" por parte de Estados Unidos, el mayor competidor para Rusia, no ha repercutido en la firma de nuevos contratos o en el cumplimiento de los acuerdos ya existentes.

Ese es el caso de Turquía, que recibirá los prometidos sistemas antiaéreos S-400 a partir del próximo año. Además, adelantó que, a partir de ahora, Moscú renunciará al dólar como moneda de cambio en las transacciones del sector.

Eso sí, Rusia denunció las presiones que EEUU ejerce sobre ciertos países para que compren equipos norteamericanos en vez de rusos, como en el caso de Filipinas, cuyo ministro de Defensa, Delfín Lorenzana, visitó la feria.

Los asistentes, a los que hoy se sumará en masa el gran público, pueden ver también las armas que las tropas rusas requisaron a los terroristas yihadistas contra los que combaten en Siria, por donde han pasado ya 60.000 soldados rusos desde que el Kremlin decidiera intervenir en el país árabe.