Rusia retira los cargos contra cinco manifestantes

Investigadores rusos retiraron el martes los cargos en contra de cinco manifestantes que fueron detenidos y acusados de disturbios en relación con las recientes movilizaciones antigubernamentales.

El anuncio del Comité Investigador supone un giro de 180 grados en lo que ha sido ampliamente considerada una ofensiva contra la oposición y sus partidarios. Catorce personas, en su mayoría anónimas y sin antecedentes de activismo político, fueron acusadas de disturbios, unos cargos que podrían suponer hasta ocho años de prisión.

Las acusaciones estaban relacionadas con una protesta no autorizada celebrada el 27 de julio que estuvo marcada por la violencia policial. Los asistentes, sin embargo, no fueros vistos atacando a las autoridades, y no se reportaron daños materiales.

Los investigadores explicaron el martes que “no encontramos actividades delictivas” en las acciones de las cinco personas y retiraron los cargos en su contra. Entre ellas estaba Sergei Abanichev, que fue acusado de arrojar un vaso de papel a la policía y estuvo encarcelado durante casi un mes.

Por otra parte, los investigadores dijeron que pidieron a los jueces que decreten arresto domiciliario para otras dos personas.

La pesquisa contra los manifestantes fue considerada un intento de frenar las manifestaciones contra el Kremlin en Moscú, surgidas a mediados de julio luego de que las autoridades electorales vetaron la presencia de docenas de candidatos de la oposición en los comicios municipales.

En un primer momento, las autoridades permitieron las movilizaciones durante el fin de semana, pero luego las ilegalizaron y comenzaron a detener y golpear a sus asistentes, lo que solo provocó un aumento del número de participantes.

Pero pese al rechazo a procesar a algunos de los inconformes, las autoridades parecieron aumentar la presión sobre los líderes opositores.

Una de las líderes del movimiento, Lyubov Sobol, fue detenida el lunes en la noche y se presentará más tarde en el día ante un juez, a apenas unos días de las elecciones municipales que motivaron las protestas. Está acusada de violar en repetidas ocasiones la ley sobre concentraciones públicas.

La policía detuvo también al legislador municipal Ilya Azar el lunes en su casa, dejando a su bebé solo en un apartamento sin cerrar, según su esposa y otros representantes locales. Su abogado dijo que denunciarían las acciones policiales.