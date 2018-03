De Saint Malo: Venezuela alejó a Latinoamérica de discurso unificado

La vicepresidenta y canciller panameña, Isabel De Saint Malo de Alvarado, dijo hoy que Venezuela ha alejado a Latinoamérica de un "discurso unificado" y afirmó que las elecciones que se celebrarán en mayo en ese país son "ilegítimas".

"La realidad de que estamos ante unas elecciones ilegítimas en un contexto que no permite reglas del juego claras, participación de la oposición y observadores electorales", aseguró la vicepresidenta en un mesa de debate en el Foro Económico Mundial para Latinoamérica, que se celebra hasta el jueves en Sao Paulo.

En su opinión, la situación de Venezuela ha aumentado las diferencias en una región que ya antes no había logrado tener un "discurso unificado".

"La posibilidad de Venezuela, por la posibilidad que le da el petróleo y por otros elementos, de romper la región es evidente en la Celac, en la OEA, es evidente cada vez que la región se sienta hablar sobre un tema. América Latina se ha ido alejando de un diálogo uniforme", apuntó la también canciller.

"No hay posibilidad de debate", añadió sobre un aspecto que le preocupa ante la VIII Cumbre de las Américas, que tendrá lugar entre el 13 y el 14 de abril en Lima.

Por otro lado, De Saint Malo de Alvarado comentó que "la clase política" regional tiene que hacer "ajustes" en materia de renovación institucional, sin olvidar los temas de desarrollo y lucha contra la pobreza.

Como aspecto positivo, destacó que Latinoamérica es una región que está "en paz", a excepción de Venezuela, cuya situación "preocupa a todos".

No obstante, observó que los avances que ha habido en los últimos años no se han traducido en una "satisfacción" para la sociedad y que el principal reto es precisamente resolver esa "desconexión" porque la gente piensa que "la "democracia no está respondiendo a sus necesidades".

El XIII Foro Económico para Latinoamérica reunirá hasta el jueves en la capital paulista a más de 750 políticos y empresarios de más de 40 países para debatir sobre los desafíos y las oportunidades de la región.