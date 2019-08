Saldrá libre mujer indultada por el gobernador de Tennessee

Una mujer que lleva la mitad de su vida tras las rejas está por salir libre esta semana tras ser indultada por el gobernador de Tennessee

Kim Kardashian West y otras celebridades respaldaron la causa y liberación de Cyntoia Brown y en enero el entonces gobernador de Tennessee Bill Haslam conmutó su sentencia.

En 2004, cuando Brown tenía 16 años, mató a un hombre, pero en su defensa ella dijo que era víctima de tráfico sexual. Brown lleva la mitad de su vida tras las rejas.

Se prevé que Brown, ahora de 31 años, salga en libertad el miércoles, pero seguirá bajo libertad vigilada durante 10 años.

Los abogados de Brown dicen que ella ha pedido que se respete su privacidad y transición antes de que esté lista para hacer comentarios en público.

En un comunicado, Brown dijo que quiere ayudar a otras mujeres y jovencitas que sufren de abuso y explotación.

#freecyntoiabrown #Clemency4Cyntoia

Cyntoia Brown

#410593 Tennessee Prison for Women

2 North, B49 3881

Stewarts Lane Nashville, TN 37218-3302



Send funds to her books: https://t.co/hEQsmptH14 #00410593 pic.twitter.com/q97J7Q4Xc4