Salen en defensa de Trump tras publicación de polémico libro

Funcionarios y aliados del gobierno de Donald Trump están saliendo en defensa del presidente el lunes, tratando de contener las consecuencias de un nuevo libro que cuestiona la aptitud de Trump para el cargo.

“Fire and Fury: Inside the Trump White House” (Fuego y Furia: Dentro de la Casa Blanca de Trump) de Michael Wolff retrata al 45vo presidente como un líder que no comprende el peso de su cargo y cuya competencia es cuestionada por sus asesores.

El principal consejero en política de la presidencia, Stephen Miller, dijo que la imagen "es contraria a la realidad" y que el libro es “basura”.

El antiguo estratega de Trump, Steve Bannon, también está tratando de enmendar comentarios suyos que aparecen en el libro. El fin de semana emitió un comunicado donde elogia al hijo mayor del presidente.

En el libro, Bannon describió como “traicionera” y “antipatriótica” una reunión en junio de 2016 que sostuvo en la Torre Trump en Nueva York con Donald Trump Jr., con los aliados de la campaña presidencial y con un abogado ruso.

Bannon asegura ahora que se refería solamente a Paul Manafort, ex jefe de la campaña de Trump.

Pero el lunes, el autor del libro se presentó en "Morning Joe" de la cadena MSNBC y dijo que las declaraciones “se referían directamente a Don. Jr.”