Salvini dice que tiene cada vez más apoyo en Europa sobre tema migratorio

El ministro italiano del Interior, Matteo Salvini, aseguró este martes que sus políticas antiinmigración cuentan cada vez con más apoyo en la Unión Europea (UE), y pidió al presidente francés Emmanuel Macron que "deje" de insultarlo.

Salvini hizo estas declaraciones en un encuentro de ministros del Interior de seis países de la UE (Reino Unido, Alemania, España, Italia, Polonia y Francia) en la ciudad francesa de Lyon.

Los ministros están reunidos desde el lunes de noche y hasta este martes para hablar de inmigración y lucha contra el terrorismo.

"No entiendo porqué Macron me acusa de racismo y de egoísmo porque hoy todos los ministros que están alrededor de la mesa están de acuerdo en que los migrantes económicos no pueden ser acogidos en Europa", dijo Salvini a la prensa.

El líder de 45 años, que encabeza el partido ultraderechista la Liga, se ha enfrascado en una guerra abierta de palabras con Macron.

Éste acusó a Salvini de "cinismo e irresponsabilidad" en junio, después de que Italia decidiera cerrar sus puertos a los barcos de rescate humanitarios en el Mediterráneo.

Cuando se señaló a Salvini que Macron también quería reducir el flujo de llegadas de África a Europa, el italiano dijo que eventualmente podrían encontrar un terreno común.

"Si Macron está en la misma línea, entonces estamos peleando la misma batalla", señaló. "Quizás de vez en cuando él podría abrir la frontera de Ventimiglia (que separa Francia de Italia) y dejar de insultarnos", añadió.

La Unión Europea está extremadamente dividida sobre el tema migratorio, una cuestión que alimenta los populismos a unos meses de las elecciones al Parlamento Europeo.