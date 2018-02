Santos pide respeto a campaña FARC y advierte que violencia podría repetirse

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, pidió hoy respeto y protección a la campaña para las elecciones del partido FARC, en que se transformó esa antigua guerrilla, y advirtió de que con la aguda polarización podrían repetirse los ciclos de violencia.

"A quienes renuncian a las armas, a quienes debaten y protestan por medios pacíficos, a quienes obran dentro de la democracia, a quienes trabajan por los derechos de las víctimas, debemos protegerlos, como protegemos a todos los colombianos", dijo Santos en un acto en Mercaderes, departamento del Cauca (suroeste).

Por eso, pidió que quien esté en contra o a favor de un candidato o de una ideología, utilice "la mejor arma para mostrar su rechazo o su apoyo: el voto".

"Solo con votos, solo con ideas, solo con argumentos, no con violencia, no con insultos, no con odio, podemos y debemos vivir en democracia", dijo el jefe de Estado.

Ante esa situación, pidió no repetir la historia y recordó que antes de que estallara la violencia política entre 1948 y 1958 "se vivía un ambiente similar al de ahora: una aguda polarización, y agresiones verbales y físicas entre liberales y conservadores".

"Ese fue el preludio de una violencia que nos dejó cientos de miles de muertos", aseguró el mandatario.

La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) confirmó el pasado martes que suspenden su campaña electoral ante la falta de condiciones óptimas para poder participar en los diferentes actos previstos.

En los primeros actos de la campaña presidencial Rodrigo Londoño, conocido como "Timochenko" en su época de guerrillero, el líder de la FARC ha sido abucheado y agredido.

En Cali y Yumbo la Policía tuvo que intervenir para defenderlo de una multitud que le lanzaba piedras, huevos y tomates cuando se disponía a iniciar un acto de campaña.

Por todo ello, el jefe de Estado pidió "que no se repita el ciclo del odio", un mensaje que envió "a todas las fuerzas políticas de nuestra nación".

"Rechacemos las agresiones, rechacemos los saboteos a los candidatos. Hagamos de estas elecciones escenarios de convivencia y de debate pacífico, y empecemos a ser el país que debemos y podemos ser", sostuvo.

Santos aprovechó para enviar un mensaje de cara a "las semanas previas a dos elecciones cruciales" para "convocar a la moderación, a la prudencia, a la convivencia, para que nuestra democracia salga más fortalecida que nunca".

Las elecciones legislativas, las primeras a las que comparezcan las FARC tras su desarme, se celebrarán el próximo 11 de marzo, mientras que la primera ronda de las presidenciales se celebrarán el 27 de mayo.

En caso de ser necesario, la segunda vuelta de las presidenciales será el 17 de junio.

El jefe de Estado también se refirió al asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos que, aseguró, al Gobierno le duelen y preocupan.

En lo que va de este año, más de 20 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia.