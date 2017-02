Santos deplora "daño" de escándalo Odebrecht que "salpicó" a su gobierno

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, deploró este miércoles el "daño" que señalamientos "sin ningún sustento" sobre el presunto ingreso de dinero de la constructora brasileña Odebrecht a su campaña hicieron a su gobierno, y confió en un pronto esclarecimiento del tema.

En ese sentido, el mandatario llamó a tener en cuenta una carta, cuya autenticidad fue confirmada por autoridades este miércoles, que niega que Odebrecht, involucrada en una trama de corrupción en tres continentes, haya aportado recursos para su reelección en 2014.

"Muy importante que ese testimonio se tenga en cuenta porque el daño inicial se hizo, el daño inicial le dio la vuelta al mundo y era un daño que salpicó al gobierno, no a las instituciones colombianas, y espero que recojan velas con ese testimonio", dijo Santos en Guayaquil, donde participó en un encuentro con su par ecuatoriano Rafael Correa.

La Fiscalía dijo el 7 de febrero que el exsenador Otto Bula, detenido en enero por supuestamente recibir 4,6 millones de dólares de Odebrecht para la adjudicación de obras públicas, habría entregado un millón de dólares a Andrés Giraldo, intermediario de la campaña de Santos.

Bula negó esas afirmaciones en una carta divulgada el martes.

"Manifestaré entre otras cosas, que no es cierto, ni me consta, ni he dicho que el dinero que entregué al señor Andrés Giraldo fuera un aporte a la campaña Santos Presidente o al señor Juan Manuel Santos", reza el texto.

"Más claro no canta un gallo", dijo Santos este miércoles en rueda de prensa. "Apareció un testimonio sin corroborar que no tiene ningún sustento y el propio señor Bula dijo que nunca había dicho lo que supuestamente había dicho", subrayó.

"Ojalá estas investigaciones se adelanten con la mayor severidad para esclarecer la situación", apuntó el Nobel de Paz 2016.

La administración de Santos, electo en 2010 y reelegido en 2014, ha pedido una indagación "a fondo" y con rapidez de estos señalamientos, que ha calificado como una "estrategia" de la oposición liderada por el expresidente Álvaro Uribe.

El gobierno reconoció en diciembre que Odebrecht tuvo tres convenios con el Estado colombiano.

Hasta el momento, ha habido dos capturados en relación con los sobornos de Odebrecht: Bula y el exviceministro de Transporte de Uribe, Gabriel García, quien se declaró culpable de recibir 6,5 millones de dólares.

Según reveló el martes el diario El Tiempo, la agencia antidrogas estadounidense DEA no sólo investiga a Bula por la trama de corrupción de Odebrecht, sino también por supuestos nexos con la Oficina de Envigado, organización criminal surgida tras la caída del narcotraficante Pablo Escobar.