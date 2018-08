Santos dice tener cosas más importantes que hacer que conspirar contra Maduro

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, rechazó hoy cualquier participación suya en el atentado que denunció el pasado sábado su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, y dijo que tiene cosas más importantes que hacer.

"¡Por Dios!, yo le digo al presidente de Venezuela, yo el sábado estaba en unas cosas mucho más importantes, estaba bautizando a mi nieta", manifestó Santos, quien dejará mañana el cargo a su sucesor, Iván Duque, al intervenir en un foro sobre organismos de control que se celebra en Bogotá.

Maduro denunció el sábado que intentaron asesinarlo en un ataque con drones en Caracas cuando pronunciaba un discurso por el 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada).

El mandatario atribuyó el hecho a "la ultraderecha venezolana en alianza con la ultraderecha colombiana" y aseguró no tener dudas de "que el nombre de Juan Manuel Santos está detrás de este atentado".

Santos, que no se había referido a la acusación, lo hizo hoy, según dijo, para "dejar las cosas claras porque dicen que el que calla otorga".

El presidente, que afirmó estar acostumbrado a recibir acusaciones de todo tipo, consideró "todavía más insólita" la de Maduro, que constantemente le atribuye muchos de los problemas de la crisis venezolana.

Tras recordar que hoy es su último día como presidente de Colombia, Santos afirmó: "Uno desarrolla en esta responsabilidad piel de cocodrilo, que después se vuelve piel de hipopótamo; hay que tener una piel gruesa por todas las acusaciones, las posverdades que dicen; a mí me han acusado de lo humano y lo divino".

Agregó que cuando creyó haber escuchado hasta lo inimaginable sobre él, inclusive que junto con la inteligencia británica y un grupo de magistrados complotaba contra un líder de la derecha colombiana a quien no mencionó, aparece Maduro con su acusación todavía más sorprendente.

"Yo pensé que ese era el tope de las locuras (la conspiración interna con los británicos), de acusaciones, pero no, me equivoqué, y ayer me encuentro con otra todavía más insólita, que estoy con la inteligencia americana, con la derecha venezolana, armando complot para asesinar al presidente de Venezuela", afirmó.

Antes de Santos, la Cancillería colombiana ya había rechazado "enfáticamente" las afirmaciones de Maduro.

"Resultan absurdos y carecen de todo fundamento los señalamientos de que el mandatario colombiano sería el responsable del supuesto atentado en contra del presidente venezolano", expresó la Cancillería el mismo sábado en un comunicado en el que exigió "respeto" tanto por Santos como "por el Gobierno y el pueblo colombiano".