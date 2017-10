Santos dice hay gente interesada en fracaso de lucha contra cultivos ilícitos

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, aseguró hoy que hay gente interesada, entre ellos los narcotraficantes mexicanos, en que fracase la lucha de su país contra los cultivos ilícitos, aunque reconoció que estos han aumentado.

El mandatario se refirió al tema al ser preguntado en una rueda de prensa sobre los motivos por los cuales cree que Estados Unidos critica la lucha colombiana contra el narcotráfico al tiempo que su Gobierno considera que está haciendo lo adecuado.

"Hay mucha gente interesada en que esto no funcione, intereses de todo tipo. Los narcotraficantes de México no están interesados en que funcione la política que estamos poniendo en marcha porque se les acaba la materia prima. Tenga la seguridad de que ellos harán todo lo posible para que esta política no funcione", manifestó.

La "estrategia integral" del Gobierno colombiano contra las drogas se basa en la sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos y la erradicación forzosa de las plantaciones en los casos en que quienes los siembran no ayuden y, en última instancia, la interdicción de la producción de cocaína.

Según Santos, hay además "otros interesados en distorsionar" lo que su Gobierno está haciendo no solo en la lucha antidrogas sino también en la aplicación del acuerdo de paz con las FARC.

Esas personas, añadió, están interesadas "en tratar de venderle a algunos círculos políticos en Estados Unidos que nosotros lo que estamos haciendo es promoviendo el narcotráfico o entregándole a las FARC esos territorios o simplemente estimulando la producción de coca".

En las últimas semanas autoridades estadounidenses o informes presentados en ese país han advertido del crecimiento de los cultivos de coca en Colombia, lo que ha sido contestado por el Gobierno del país andino.

"Reconocemos, nadie ha dicho que no ha sucedido, que los cultivos ilícitos aumentaron", dijo Santos, y explicó que "los cultivadores se acoplan a las circunstancias", a lo cual el Estado responde con más presencia en esos territorios.

El mandatario se refirió además a una carta que recibió de su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que este reconoce el esfuerzo de Colombia en esa lucha.

Santos consideró "algo natural en procesos como estos" que no todo el mundo esté de acuerdo con la política antidrogas colombiana.

"Que encontremos detractores, por supuesto. Que el proceso de paz encuentra detractores, por su supuesto, pero nosotros seguimos adelante con lo que estamos convencidos de que debe ser la política", manifestó.

Igualmente subrayó el esfuerzo y los sacrificios hechos durante décadas por su país contra el narcotráfico.

"Nosotros hemos sido el país que más ha luchado en esta guerra contra el narcotráfico, que más sacrificios ha hecho. Ningún país en todo el planeta ha sacrificado tanto en materia de vidas humanas, de esfuerzos, de líderes que han sido sacrificados, jueces, policías, periodistas", afirmó.

Sin embargo, reconoció que la de las drogas "es una guerra mundial que el mundo no ha ganado", por lo cual reiteró la necesidad de explorar alternativas para ser más eficientes y, como parte de ese propósito, el fin del conflicto con las FARC ayuda porque permite al Estado llegar a regiones a las que antes era imposible hacerlo por motivos de seguridad.

"Tenemos que ser más efectivos, tenemos que innovar. Estamos nosotros innovando en este momento porque nunca habíamos podido hacer lo que estamos haciendo porque el conflicto armado no lo permitía y creemos que va a funcionar", expresó. EFE

joc/cpy/lnm