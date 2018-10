Secuestran a niño de cinco años hijo de un alcalde colombiano

El hijo de cinco años del alcalde del municipio colombiano de El Carmen, Edwin Contreras, fue secuestrado hoy en el noreste del país por dos desconocidos que ingresaron armados al colegio en donde el menor estudia.

"Dos sujetos armados ingresaron a la escuela donde se encontraba mi hijo de 5 años, encañonaron al celador y se lo llevaron con rumbo desconocido", denunció el alcalde a la emisora La FM.

El hecho se registró esta mañana en El Carmen, localidad del departamento de Norte de Santander, que hace parte del Catatumbo, una de las zonas de Colombia más afectadas por el conflicto armado.

Según el relato del padre, los secuestradores llegaron al plantel educativo en una motocicleta y se llevaron al niño Cristo José Contreras cuando se preparaba para comenzar las clases.

"Quiero que me entreguen a mi hijo. Yo me entrego por él. Me cambio por su liberación pero que lo suelten ya. Es una persona inocente y no tiene que pagar por lo que pasa en la región del Catatumbo", señaló Edwin Contreras.

El alcalde precisó que, hasta el momento, no ha recibido amenazas por parte de los grupos armados de la zona.

El Catatumbo, una de las regiones más olvidadas de Colombia y fronteriza con Venezuela, alberga extensos cultivos de coca.

Esa región selvática es, además, una de las áreas más convulsas del país por la presencia de diferentes grupos guerrilleros, bandas criminales y narcotraficantes, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y un reducto del Ejército Popular de Liberación (EPL).

Precisamente, el 16 de febrero de 2017 guerrilleros del ELN secuestraron a Cristo Humberto Contreras Uribe, padre del alcalde.

Contreras Uribe, de 57 años, fue sacado de una finca de su propiedad en el corregimiento de Guamalito, que hace parte de El Carmen, cuando se recuperaba de una cirugía de corazón, y fue liberado varios días después.