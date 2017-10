Segunda mujer acusa a Bush padre de tocarla inapropiadamente

Una actriz acusó al expresidente George H.W. Bush de tocarla inapropiadamente, la segunda que denuncia algo parecido esta semana.

Jordana Grolnick dijo que Bush le agarró los glúteos el año pasado durante una foto en grupo en el Ogunquit Playhouse en Maine.

Ella dijo al sitio de noticias Deadspin que Bush bromeó que su mago preferido es "David Cop-a-Feel" _un juego de palabras por el nombre del mago David Copperfield y la palabra en inglés “sentir” _ y la manoseó. Ella dijo que su esposa, Barbara Bush, respondió: "Va a hacer que lo manden a la cárcel".

Grolnick no pudo ser ubicada de manera inmediata por The Associated Press. Su historia salió a la luz después de que la revista People reportó una acusación parecida hecha por la actriz Heather Lind.

La oficina del expresidente dijo que él a menudo dice el mismo chiste "y a veces él ha dado una palmadita a mujeres en el tarsero, en tono jocoso". El comunicado dice que él se disculpa "con todas las personas que ha ofendido".