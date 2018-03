Servicio Secreto: hombre se dispara fuera de la Casa Blanca

Un hombre autolesionó con un arma de fuego cerca de la Casa Blanca el sábado, y personal médico acudió al lugar, informó el Servicio Secreto.

El presidente Donald Trump se encontraba en Florida, pero regresaba a la mansión presidencial en las próximas horas.

El servicio encargado de la seguridad dijo por Twitter no había otros heridos relacionados con el incidente.

El Servicio Secreto tuiteó alrededor del mediodía que una persona “presuntamente sufrió una herida autoinfligida de arma de fuego junto a la cerca norte” de la Casa Blanca.

