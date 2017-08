Servicio Secreto investiga un "paquete sospechoso" cerca de la Casa Blanca

El Servicio Secreto, el cuerpo encargado de proteger al presidente estadounidense y su familia, informó hoy que está investigando un "paquete sospechoso" hallado cerca del complejo de la Casa Blanca.

En su cuenta oficial de Twitter, el Servicio Secreto reveló ese hallazgo y la investigación sin dar detalles más allá de que se ha ordenado el cierre de algunas calles en las cercanías de la Casa Blanca.

"El Servicio Secreto y el Departamento de Policía de Washington están respondiendo a un paquete sospechoso cerca de la entrada norte del complejo de la Casa Blanca", dijo el Servicio Secreto.

De acuerdo con algunos de los periodistas que cubren la Casa Blanca y se encuentran dentro del complejo, parte del Jardín Norte de la residencia presidencial ha sido evacuado.

En concreto, el corresponsal de la NBC Peter Alexander informó en su cuenta de Twitter que los agentes del Servicio Secreto habían pedido a los periodistas que entraran dentro "inmediatamente" y evacuaran el Jardín Norte, donde las televisiones tienen diferentes puestos desde donde sus reporteros informan en directo.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, no se encuentra en la Casa Blanca, pues está de camino a Yuma (Arizona), donde tiene previsto reunirse con agentes fronterizos y marines para, posteriormente, participar en un mitin, similar a los que efectuó durante la campaña presidencial.

@SecretService & @DCPoliceDept responding to an unattended package near the North Fence of the @WhiteHouse Complex.

@SecretService and @DCPoliceDept have cleared the unattended package near the north fence line of the @WhiteHouse Complex