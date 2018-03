Sigue en Florida el escrutinio a desempeño policial en masacre

Una capitana policial les ordenó a sus agentes que acordonaran el lugar en vez de ingresar a la escuela secundaria en Florida en la que 17 personas fueron masacradas, de acuerdo con documentos obtenidos por el Miami Herald.

El diario reportó el jueves por la noche que había obtenido una bitácora parcial de la oficina del jefe de la policía del condado Broward, la cual muestra que la capitana Jan Jordan ordenó a sus agentes que acordonaran el perímetro.

Un reporte previo sobre los registros, publicado por Fox News, indicó que el tiroteo en la secundaria Marjory Stoneman Douglas ya había terminado para cuando Jordan dio la orden.

Sin embargo, la bitácora podría crear nuevas interrogantes sobre la manera en la que el departamento manejó la masacre del 14 de febrero, incluido si la policía hubiera podido ingresar antes para ayudar a los heridos.

"Si los detectives tuvieran respuestas a todas las preguntas entonces no habría necesidad de una investigación", dijo Veda Coleman-Wright, portavoz del jefe de la policía, en un correo electrónico enviado al periódico.

El jefe policial Scott Israel ha dicho que el entrenamiento de su oficina y los procedimientos a nivel nacional sobre atacantes armados activos ordenan que los agentes enfrenten a los transgresores de inmediato, en vez de resguardar el perímetro. Él ha criticado al agente Scot Peterson, quien se encontraba asignado a la escuela, por no ingresar al plantel mientras el atacante Nikolas Cruz, ex estudiante de 19 años, disparaba.

Israel dijo a la cadena CNN que policías de Coral Springs fueron los primeros agentes del orden en entrar a la secundaria, unos cuatro minutos después de que Cruz salió de allí. Peterson renunció y ha defendido sus acciones.

La oficina del jefe policial no respondió a The Associated Press, que le pidió copias de la bitácora. La agencia y el Departamento de Agencias del Orden de Florida están investigando las acciones de los policías que respondieron a la masacre.

En un reporte publicado el viernes por el diario Miami Herald, el jefe de la Asociación de Agentes de la Oficina Policial del condado Broward, un sindicato, pidió más transparencia en la investigación. Solicitó que Israel divulgue todos los videos de vigilancia, grabaciones de audio y bitácoras de despacho que documentan la reacción de los agentes del orden a la masacre.