Sospechoso divulga en Facebook tiroteo con la policía de LA

635x357 Sospechoso trasmite en Facebook tiroteo con la policía de LA. MICHAEL BALSAMO (Associated Press)

Un sospechoso de homicidio hizo una publicación en vivo por Facebook mientras se enfrentaba en una balacera con la policía en Los Ángeles, durante la cual hirió a un agente del escuadrón táctico SWAT antes de ser alcanzado por las balas, informó un oficial.

El agente no estaba autorizado a dar información de la investigación en marcha y habló con The Associated Press a condición de guardar el anonimato.

Se prevé que tanto el agente herido como el sospechoso sobrevivan, informó el jueves el jefe de policía de Los Ángeles Charlie Beck.

El oficial informó que el video, que capturó al menos parte del encuentro, mostró al sospechoso gritando mientras apuntaba un arma hacia los policías armados con fusiles que lo rodeaban. En un momento grita que los agentes están "a punto" de matarlo.

La policía no ha difundido el nombre del individuo. Él es una de cuatro personas buscadas en relación con un asesinato pandilleril ocurrido a finales de marzo, dijo Beck. Los policías lo persiguieron hasta que todo terminó con el tiroteo en la localidad de El Segundo, agregó el jefe policial.

El agente herido recibió una bala en la cadera y se prevé que se recupere por completo, precisó Beck.

El agresor fue trasladado a un hospital en condición grave y será arrestado en relación con el asesinato sucedido en marzo y también por tratar de matar a un policía, agregó Beck, quien visitó en el hospital a su colega herido.