Spotify crea un empleo hecho a la medida para Obama

Spotify colocó un anuncio de empleo hecho a la medida para Barack Obama: los requisitos son "haber sido líder durante ocho años de una nación respetada" y haber ganado el Premio Nobel de la Paz.

El servicio de streaming musical colocó el cargo de " Presidente de las listas de canciones" en su cibersitio de oportunidades de empleo.

Entre los requisitos están " haber sido líder durante ocho años de una nación respetada" y haber ganado el Premio Nobel de la Paz. Algunas de las responsabilidades son "ofrecer liderazgo de máxima calidad a nuestros editores de listas de naciones y su personal de apoyo", y "usar todos los recursos de inteligencia" para analizar las necesidades de los consumidores.

Y para asegurarse de que Obama vea el anuncio, el presidente de la empresa, Daniel Ek, se lo mandó por Twitter.

Obama no ha comentado al respecto.

Hey @BarackObama, I heard you were interested in a role at Spotify. Have you seen this one? https://t.co/iragpCowpO