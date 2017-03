Suben a 90 los muertos por lluvias del fenómeno climático "Niño costero" en Perú

Las lluvias siguen cayendo sobre el norte de Perú, cual diluvio, por el fenómeno climático "El Niño costero", que deja desde comienzos de año 90 muertos, más de 120.000 damnificados y unos 742.000 afectados, además de potenciales enfermedades, según un reporte oficial del sábado.

El panorama lucía menos inquietante en la costa central del país, donde se encuentra Lima. Las lluvias, inundaciones y avalanchas amainaron y la temperatura del mar empezó gradualmente a descender, aunque aun se mantiene hasta 6,5 grados por encima de lo normal (25 grados).

El calentamiento de las aguas del océano Pacífico en el norte y centro de Perú ha dado lugar a "El Niño costero", que provoca alta evaporación y fuertes lluvias.

El agua se escurre por los cerros y desciende con fuerza por las quebradas, ocasionando "huaicos", como se conoce en el país a las avalanchas de lodo y piedras.

Las precipitaciones han disminuido en intensidad, pero persisten. Ello ha derivado en que el agua se empoce en comunidades pobres donde no existe sistema de alcantarillado, y donde numerosos niños son presa fácil de enfermedades estomacales y fiebres.

"Realmente es triste, más me preocupan los niños, hay bastantes insectos, mosquitos, gusanos que incluso están llegando a la casa, porque toda la casa, todas las calles están así, no puedes ni ir a sacar agua. Ir a comprar los alimentos es tener que pasar por todo el lodo", señala a la AFP Milagros Quintana, una de los miles de afectados por las inundaciones en Piura (norte), tras describir el paisaje urbano que la rodea.

En al menos tres regiones, Piura, Tumbes y Lambayeque (norte), los médicos alertan sobre el peligro que representa esa situación para la propagación de males transmitidos por mosquitos, como el dengue y la chikunguya.

El médico Cristian de Dios Olazabal, quien trabaja en una comunidad en Piura, advierte del peligro de los mosquitos.

"Producto de los cambios climáticos, las lluvias y el calor propio de la estación, da la proliferación de vectores, de moscas de mosquitos. Lo que estamos viendo fundamentalmente son enfermedades respiratorias, enfermedades intestinales y estamos en alerta de enfermedades transmisibles por mosquitos como la fiebre por dengue y chikunguña", comentó a la AFP.

El drama se ve reflejado en estas palabras a la AFP de Celia Cruz Temoche sobre su hijo: "Lo he llevado al doctor, le ha recetado medicina y ahora esta con infección en el estómago. Yo no tengo plata, mi esposo no trabaja ahorita".

El último reporte de daños emitido el sábado por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) actualizó en 90 los muertos registrados desde enero cuando arrancó "El Niño Costero". La cifra representa cinco víctimas más que la víspera.

"No es que hayan muerto ayer (viernes), sino que validamos las cifras", dijo a periodistas el ministro de Defensa, Jorge Nieto, que dirige el COEN, al precisar que el balance se actualizó con datos recibidos en las últimas horas de zonas remotas que no pudieron ser incorporados en los informes del viernes.

Los datos del COEN también especifican que hay 120.889 damnificados --personas que lo perdieron todo-- y 742.101 afectados --que sufrieron daños menores-- en todo el país desde que enero empezaron los desastres naturales.

Las autoridades peruanas indicaron por otro lado que se registraron 347 heridos y 20 desaparecidos en las regiones afectadas, como Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Lima, Cajamarca, Ica.

El COEN detalló que los temporales han dejado 14.301 viviendas colapsadas, 14.668 inhabitables y 164.386 afectadas.

Los desastres naturales provocaron también la destrucción total de 40 instituciones educativas, dejando 1.391 afectadas y 449 inhabitables, lo que obligará a postergar el reinicio de clases en algunas zonas.

El servicio meteorológico de Perú (SENAMHI) pronosticó para este fin de semana y hasta el lunes lluvias fuertes y descargas eléctricas en la costa norte.

En la costa central, donde se halla Lima, se espera un enfriamiento de las aguas costeras, que contribuirá a la calma.

"El anticiclón del Pacífico sur está empujando los vientos y la masa caliente a Tumbes, Piura y Lambayeque. Las precipitaciones van a continuar por tres semanas de manera recurrente en esas zonas", anticipó el viernes el vocero del COEN, general Jorge Chávez.