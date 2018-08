Sudáfrica fustiga a Trump por fomentar división racial

El gobierno sudafricano fustigó el jueves a Donald Trump, luego de que el presidente estadounidense tuiteó que su gobierno investigará la expropiación de tierras y la "matanza en gran escala de agricultores" en Sudáfrica.

El gobierno dijo que el tuit de Trump se basó en "información falsa" y que refleja una "percepción estrecha que solo intenta dividir nuestra nación y nos recuerda nuestro pasado colonial". Dijo que se reuniría con el embajador estadounidense para pedir aclaraciones.

En Sudáfrica se desarrolla un debate con tintes raciales sobre la reforma agraria, un proceso legal que trata de corregir el despojo de tierras a los negros por parte de la minoría blanca que dominó el país durante décadas.

Actualmente, casi un cuarto de siglo después de las primeras elecciones democráticas, los sudafricanos negros comprenden el 80% de la población pero poseen apenas el 4% de las tierras, según el gobierno.

El Congreso Nacional Africano, que está en el poder desde 1994, ha prometido estrechar esa brecha, pero los avances son lentos. En julio, el presidente Cyril Ramaphosa dijo que su partido modificaría la constitución para que el Estado pueda expropiar tierras sin pagar indemnización a fin de acelerar la reforma agraria.

Trump emitió su tuit después de un segmento por Fox News el miércoles, en el cual el periodista Tucker Carlson dijo que Ramaphosa había empezado a "apoderarse de tierras de sus ciudadanos sin compensación porque su color de piel no es el que corresponde" y calificó las expropiaciones de "inmorales".

Aunque no se ha enmendado la constitución y el gobierno no ha expropiado tierras agrícolas, la perspectiva ha provocado el pánico en algunas comunidades agrarias blancas que temen que la policía las despojará de sus tierras o que se provocará una caída del valor de las tierras.

I have asked Secretary of State @SecPompeo to closely study the South Africa land and farm seizures and expropriations and the large scale killing of farmers. “South African Government is now seizing land from white farmers.” @TuckerCarlson @FoxNews