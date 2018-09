Tercera acusadora contra Kavanaugh presenta denuncia al Senado

635x357 3ra acusadora contra Kavanaugh presenta denuncia al Senado. ALAN FRAM, LISA MASCARO y LAURIE KELLMAN (Associated Press)

La Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado revisaba la denuncia de una tercera mujer que acusa al postulado a la Corte Suprema Brett Kavanaugh de agresión sexual, dijo un vocero del panel el miércoles, en un nuevo revés para las perspectivas de que sea confirmado.

Tal como en las denuncias de las dos primeras acusadoras, este presunto incidente ocurrió hace décadas. En una declaración jurada de tres páginas, Julie Swetnick, residente de Washington, dijo que fue testigo de que “Kavanaugh participó frecuentemente del consumo excesivo de alcohol y contactos inapropiados de naturaleza sexual con mujeres a principios de los 80”.

Su abogado, Michael Avenatti, publicó la declaración en Twitter y la entregó al comité.

Kavanaugh rechazó la acusación tal como hizo con las anteriores. El presidente Donald Trump tuiteó que Avenatti era un “abogado de tercera categoría” promotor de “acusaciones falsas”.

El hecho sucedió en la víspera de la audiencia en la que el postulado de Trump y la primera acusadora, Christine Blasey Ford, deben declarar ante la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado, en lo que parece un momento crítico para la pretensión del jurista conservador de incorporarse al máximo tribunal. Por el momento, los republicanos que controlan el panel no han anunciado planes de abordar las denuncias de las otras dos mujeres en la audiencia del jueves.

Kavanaugh rechazó la nueva denuncia en un comunicado.

“Esto es ridículo, salido directamente de La dimensión desconocida. No sé quién es y esto jamás sucedió”, dijo el juez.

La comisión dio a conocer una declaración de dos páginas preparada por Kavanaugh para la audiencia del jueves en la cual rechaza “categórica e inequívocamente” la declaración de Ford. Ella ha dicho que él la introdujo por la fuerza en una habitación durante una fiesta de secundaria, la sujetó sobre una cama y trató de quitarle la ropa al tiempo que le tapaba la boca con la mano. Ford dijo que pudo escapar.

La declaración escrita de Kavanaugh para la comisión fue un poco más allá de la descripción de su conducta juvenil que hizo el lunes en una entrevista con el canal de noticias Fox, en la cual dijo que “la gente” tal vez bebía demasiado en las fiestas de secundaria.

“Bebía cerveza con mis amigos, generalmente los fines de semana. A veces bebía demasiado. Retrospectivamente, dije e hice cosas en la secundaria que ahora me causan vergüenza”.

Swetnick hizo otras acusaciones en su declaración. La AP no ha podido corroborarlas y sigue investigando.

En una entrevista con The Associated Press, Avenatti dijo que no brindaría detalles adicionales sobre la denuncia de Swetnick porque quieren que el FBI investigue. Dijo que esperan dar a conocer nombres y pruebas adicionales en las “próximas semanas”.

Avenatti también representa a Stormy Daniels, quien dice que se le pagó para ocultar una relación sexual con Trump. El abogado, que siempre busca publicidad, ha dicho que está pensando postularse para la candidatura presidencial demócrata en 2020.